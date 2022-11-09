Эксперт рассказала, как снять перенапряжение с помощью рисования

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Творческий процесс отвлекает от проблем и бытовых забот тем, что помогает оказаться "в моменте", считает психолог Елена Костюк. По ее мнению, подобная деятельность представляет собой форму заботы о себе, которой не стоит пренебрегать.

Эксперт порекомендовала снять стресс с помощью книжек-раскрасок, так как смещение фокуса на цвета в узоре отлично отвлекает внимание.

"Можно раскрашивать или рисовать мандалы – круговые рисунки, заполненные разные формами. Их создание позволяет использовать символы для представления жизненных событий, не концентрируясь на самих событиях", – поделилась Костюк в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, раскраски могут помочь обработать переживания, а не проходить заново болезненные ситуации.

Психолог также посоветовала создать творческий журнал, на страницах которого можно рисовать какие-либо приятные места и все то, что нравится. Качество самих изображений не несет сильной важности, ведь главное, – это сам процесс, подчеркнула эксперт.

Ранее психолог и энергопрактик Алтынай Капалбаев отметил, что привычка жалеть себя, вырабатываемая чаще всего в детстве для того, чтобы получить желаемое, может во взрослом возрасте перерасти в синдром жертвы. По мнению психолога, подобное поведение является результатом стереотипов и возвышения страданий в музыке, книгах и фильмах.



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