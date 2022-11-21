Минтруд РФ позволит самозанятым выбирать размер выплат по больничному

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Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением дать возможность самозанятым россиянам самим определять размер выплат по больничному, пишет газета "Коммерсант".

Изменения предлагалось внести в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Согласно инициативе министерства, самозанятый сам смог бы осуществлять взносы в бюджет Государственного соцфонда для получения больничного, внося 3,84% от суммы застрахованного заработка.

В документе также указано, что при взносе самозанятые смогли бы получить выплату и в случае болезни родственника. При этом, как уточнили в министерстве труда и соцзащиты, размер больничного будет зависеть от того, сколько времени человек был зарегистрирован как самозанятый.

Кроме того, уточняется, что Минтруд также мог бы предоставить самозанятым право выбора заработка, подлежащего страхованию: два или три МРОТ.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ определило максимальный размер выплаты по больничным листам на следующий год.

Отмечалось, что максимальная выплата составит в 2023 году 83 204 рубля в месяц для граждан со страховым стажем 8 и более лет. При этом для стажа от 5 до 8 лет предусматривалась сумма в 66 564 рубля в месяц.

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