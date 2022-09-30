Минтруд определил максимальный размер выплат по больничным листам в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерия Чулкова

Министерство труда и социальной защиты РФ установило максимальный размер выплаты по больничным листам на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

"Максимальная выплата по больничному составит в 2023 году 83 204 рубля в месяц для граждан со страховым стажем 8 и более лет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации Минтруда, для стажа от 5 до 8 лет предельной отметкой станет сумма в 66 564 рубля в месяц. Стаж до 5 лет гарантирует максимальную выплату по больничному в размере 49 923 рубля в месяц.

Руководитель министерства Антон Котяков уточнил, что в 2023 году на пособия по временной нетрудоспособности из бюджета Соцфонда выделят суммарно почти 445 миллиардов рублей.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил, что с 1 октября в системе социальных выплат в России произойдет ряд значимых изменений. В частности, в ряде регионов проиндексируют выплаты по социальным льготам и детским пособиям.

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