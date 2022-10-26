Порядка 30% россиян признались, что их работодатели не одобряют больничные

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Около 30% жителей России поделились, что в их компаниях руководители не одобряют больничные. Порядка 15% при небольших симптомах рекомендуют перейти на удаленную работу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос "Росгосстраха" и банка "Открытие".

Выяснилось, что около 37% сотрудников в организациях предпочитают оформлять больничный лист при любых симптомах заболевания. Российские компании же в случае болезни специалиста в 44% запрещают ему посещать место работы. Порядка 25% требуют выйти на работу, а 18% разрешают прийти только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Кроме того, 36% жителей России официально оформляют больничный лишь раз в год, а 29% – где-то раз в полгода. Около 60% респондентов ответили, что проводят на больничном от пяти до десяти дней, а 33% – от трех до пяти дней.

По мнению замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольги Купцовой, после пандемии COVID-19 в организациях стали реализовывать смешанный график. Некоторые фирмы совмещают удаленную работу с посещением офиса.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ определило максимальный размер выплаты по больничным листам на следующий год. В ведомстве рассказали, что такая выплата составит 83 204 рубля в месяц для жителей со страховым стажем 8 и более лет. Для стажа от 5 до 8 лет высшей отметкой станет сумма в 66 564 рубля в месяц.



Минтруд РФ определил максимальный размер выплат по больничным в 2023 году

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