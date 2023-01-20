Запретить сделки по недвижимости стало возможным через госуслуги

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На портале "Госуслуги" появилась возможность запретить проведение сделок с недвижимостью без личного присутствия собственника. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

В ведомстве объяснили, что мошенники могут провести сделку с недвижимостью собственника незаконным способом путем предоставления поддельной доверенности.

"Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника... Теперь это можно сделать на госуслугах", – говорится в сообщении.

До этого запретить проведение сделок без присутствия собственника можно были после обращения в МФЦ или Росреестр.

Сейчас же совершить подобное действие на госуслугах можно при наличии подтвержденной учетной записи и приложения "Госключ" с усиленной квалицированной электронной подписью. Услуга предоставляется бесплатно.

Отменить запрет теперь также можно на портале.

В 2022 году число сделок по генеральной доверенности (документ, дающий поверенному возможность распоряжаться имуществом доверителя. – Прим. ред.) выросло с 17 до 25%.

Подобные сделки часто проходят в онлайн-формате, что исключает возможность удостовериться в дееспособности хозяина. Обезопасить себя от мошенников можно, совершая сделки через нотариуса, а также после предварительной проверки всех документов продавца, сообщили эксперты.



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