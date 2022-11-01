Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья по доверенности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число квартир, продающихся на рынке недвижимости по генеральной доверенности, выросло с 17 до 25%. В разговоре с изданием "Аргументы и факты" эксперты рассказали, в каких случаях будет разумнее отказаться от подобной сделки.

Как сообщила управляющий партнер риелторской компании Надежда Коркка, сделки по продаже квартир по генеральной доверенности часто проходят по видеосвязи. В процессе такого разговора невозможно проверить, отдает ли продавец отчет своим действиям.

Кроме того, совершая сделку на подобных условиях, покупатель рискует стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут продать квартиру недееспособного владельца по доверенности, а затем сообщить, что хозяин был не в себе и оспорить сделку через суд.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Надежда Попова сообщила, что часто квартиры передают по доверенности под предлогами оплаты коммунальных платежей и сдачи недвижимости в аренду.

Также мошенники могут обманным путем завладеть документами на чужую собственность. В таком случае суд вернет хозяину его недвижимости, а средства покупателю нет, сообщила Попова.

Как уточнила эксперт, при совершении сделки подобного типа человеку необходимо внимательно проверять достоверность документов, а также паспортных данных продавца и его доверенного лица. Удостовериться в правдивости данных также можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Помимо этого, специалисты посоветовали проверить добровольные намерения собственника в продаже квартиры. Если владелец в другом регионе России, можно попробовать обратиться к местному медицинскому сотруднику для освидетельствования собственника.

Также эксперты порекомендовали не оплачивать покупку наличными. Правильным вариантом станет совершение сделки через нотариуса, который проверит юридическую чистоту сделки.

До этого в Росреестре рассказали, как защитить жилье пенсионеров от мошенников.

Как сообщили в ведомстве, в качестве одной из защитных мер, жителям пенсионного возраста необходимо внести в реестр недвижимости запись о невозможности совершения сделок с их имуществом без личного присутствия владельца. Благодаря отметке заявления посторонних лиц по доверенности могут быть возращены без рассмотрения.



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