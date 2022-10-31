31 октября, 22:37Город
Аналитики заявили о росте объявлений об аренде квартир в Москве
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Количество объявлений об аренде квартир в Москве увеличилось на 85%. Об этом сообщили аналитики сервиса "ЦИАН".
Так, с 21 сентября по 21 октября в столице вывели на рынок 8,4 тысячи новых предложений от арендодателей. В общей сложности в Москве есть 18,3 тысячи объявлений о съеме квартиры, а в сентябре их было 9,9 тысячи.
Там пояснили, что в настоящее время некоторые объекты на рынке аренды – это потенциально готовые к продаже квартиры. Похожая ситуация была весной, когда собственники решили отложить продажу квартир, чтобы получать хоть какой-то пассивный доход от сдачи жилья.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Москве на продажу была выставлена одна тысяча квартир и апартаментов экономкласса. Это в 4,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Эксперт предположила, что рост спроса на доступную недвижимость спровоцирован повышением цен на первичное жилье на 40–50%.
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