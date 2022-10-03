В Росреестре рассказали, как защитить жилье пенсионеров от мошенников

17:06
Фото: depositphotos/tepic
Защитить недвижимость пожилых россиян от мошенников можно с помощью нескольких процедур. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материал Росреестра.
Эксперты сообщили, что в целях защиты жилья от мошенников гражданам пенсионного возраста необходимо внести в реестр недвижимости запись о невозможности совершения сделок с их имуществом без личного присутствия владельца. Благодаря отметке заявления посторонних лиц по доверенности могут быть возращены без рассмотрения.
В Росреестре добавили, что актуализация контактных данных владельца также может оказать помощь в борьбе с мошенническими действиями. В случае возникновения подозрений при рассмотрении пакета документов регистраторы свяжутся с собственником лично для уточнения подтверждения.
Руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов обратил внимание, что документы, подающиеся от лица пожилых граждан, находятся на особом контроле. С целью снизить риск мошеннических операций сотрудники запрашивают дополнительную информацию в МВД, ЗАГС и других организациях.
Отмечается, что с 2017 года ведомство предприняло действие в отношении 200 преступлений, совершенных в данной сфере. Благодаря сообщениям Росреестра было возбуждено более 90 уголовных дел.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них – преступления против людей старшего возраста могут стать отягчающим обстоятельством.
По словам инициатора законопроекта – зампреда комиссии нижней палаты парламента по обеспечению жилищных прав граждан Светланы Разворотневой, пенсионеры являются наиболее подверженной мошенничеству группой лиц. Только в прошлом году в России 27% случаев мошенничества были связаны с гражданами старшего возраста.
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