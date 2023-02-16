В Москве сократили сроки адресации недвижимости до шести дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти сократили сроки предоставления государственной услуги по

присвоению и аннулированию адресов объектов недвижимости до шести рабочих дней, заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 2016 года полномочия по адресации столичных объектов перешли к департаменту городского имущества города Москвы. Он перевел услугу в электронный формат, упростил процедуру и форму заказа. Оптимизация позволила нам постепенно сокращать сроки оказания услуги с 45 дней до 17, затем до 12 и так далее. Сегодня ее можно получить в срок до шести рабочих дней", – сказал он.

Гаман отметил, что за семь лет сроки предоставления услуги сократились в семь раз. Он пояснил, что власти присваивают адреса зданиям, земельным участкам, машино-местам, помещениям и прочим недвижимым объектам на стадии выдачи разрешения на строительство, при постановке на кадастровый учет, а также перед вводом в эксплуатацию.

Процедура включает анализ документов, определение объектов адресации, выпуск соответствующего распоряжения, внесение информации в Федеральную информационную адресную систему и обозначение на карте. Данной услугой могут бесплатно воспользоваться собственники объектов недвижимости, чтобы получить возможность заниматься лицензируемой деятельностью, получить регистрацию по месту жительства и получать прочие госуслуги.

"Ежемесячно в Москве адресуются тысячи объектов недвижимости, появившихся в том числе в рамках программы реновации и других городских проектов. Только за четвертый квартал 2022 года получили или сменили адреса 154 тысячи объектов", – заявил гендиректор ГБУ "МосгорБТИ" Александр Кинев.

Ранее стало известно, что в столице объявили первые торги на право заключения договоров долгосрочной аренды объектов Москомспорта с частными спортивными операторами.

До 13 февраля можно подать заявку на участие в торгах на право заключения договоров аренды спорткомплекса "Лаун-теннис" и спортклуба "База". Арендаторы могут использовать здания исключительно для оказания услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности.

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