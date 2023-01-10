Власти Москвы выделили землю под 58 новых спортивных объектов с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2020 года город выделил землю под возведение 58 новых спортивных объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С апреля 2020 года в столице проводятся торги на право возведения некапитальных спортивных объектов. С октября того же года арендаторы участков могут размещать на них сооружения в соответствии с решением межведомственной комиссии.

Некапитальные спортивные объекты сооружаются из легких материалов, на них не нужно оформлять разрешение на строительство и проводить глобальные земляные работы.

"Такие возможности помогают повысить инвестиционную привлекательность городских земельных участков и увеличить количество доступных спортивных объектов для горожан", – рассказал Ефимов.

По его словам, с 2020 года получено право на размещение 51 спортивного объекта на 30 гектарах земли. Кроме этого, 7 объектов по решению комиссии могут обустроить арендаторы на городских участках.

Предпринимателям дается право самостоятельно выбирать тип сооружения. На выбор дается 25 вариантов, например ФОК с универсальным залом, площадки для хоккея, пейнтбольные полигоны, теннисные корты и другие сооружения.

"Сегодня уже возведено три таких спортивных объекта. На аллее Жемчуговой на востоке столицы с октября 2021 года работает теннисный клуб. На улице Адмирала Лазарева на юго-западе города осенью 2022 года открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисным кортом", – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что договоры на эти сооружения действуют в течение 49 лет. Он также добавил, что в Центральном административном округе на улице Петровке открыты для посещения теннисные корты Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

На данный момент происходит строительство хоккейного комплекса на Филевском бульваре и пейнтбольного клуба с площадками и полем для мини-футбола в Кокошкине.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала 2022 года построили и ввели в эксплуатацию 19 новых спортивных объектов. По его словам, в 2023 году планируется возвести еще 22 сооружения.

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