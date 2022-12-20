В Москве построили 19 спортивных объектов в 2022 году

Фото: stroi.mos.ru

В Москве с начала 2022 года построили и ввели в эксплуатацию 19 новых спортивных объектов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Эта цифра соответствует заявленной в годовом плане. В 2023 году мы планируем возвести еще 22 сооружения", – сказал он.

Бочкарев уточнил, что в городе появились как новые районные спорткомплексы, так и объекты, важные для всего города. К ним относятся реконструированный стадион "Москвич" в Текстильщиках, а также Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". По словам Бочкарева, большая часть объектов была построена за счет городского бюджета, однако девять сооружений возвели инвесторы.

"Кроме того, в этом году мы открыли BMX-велодром в Дмитровском районе, универсальный физкультурно-оздоровительный центр на территории стадиона "Торпедо" имени Стрельцова, где началась активная фаза реконструкции, футбольное поле с подогревом в Ясеневе", – добавил Бочкарев.

Отмечается, что в 2023 году столичные власти планирую ввести в эксплуатацию ледовый дворец в Ясеневе, спорткомплекс в Некрасовке и несколько крупных объектов на территории "Лужников".

Всего за последние 12 лет в Москве было построено порядка 170 стадионов, футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов и других крупных спортивных объектов.

"В 2023–2025 годах в рамках Адресной инвестиционной программы в столице планируют построить и ввести в эксплуатацию 27 спортивных объектов", – добавили в мэрии.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на территории инновационного центра "Сколково" возведут современный спортивный комплекс в виде ленты, вытянутой вдоль бульвара. Его оснастят крытым футбольным манежем с искусственным покрытием, скалодромом и тренажерным залом.

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