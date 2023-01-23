Первые торги на заключение договоров аренды объектов Москомспорта объявили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице объявили первые торги на право заключения договоров долгосрочной аренды объектов Москомспорта с частными спортивными операторами. Об этом сообщает министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Ее слова опубликованы на портале мэра столицы.

До 13 февраля можно подать заявку на участие в торгах на право заключения договоров аренды спорткомплекса "Лаун-теннис", расположенного на улице Паустовского, в доме 4а, а также спортклуба "База", который находится по адресу Зеленоград, корпус 317а, строение 1. Прием заявок осуществляется на торговой площадке "Росэлторг".

Сроки договоров аренды составят 25 лет по установленной в результате торгов арендной ставке, индексируемой на уровень инфляции. Начальная цена, в которую не входят эксплуатационные расходы и коммунальные платежи, составляет шесть тысяч рублей с учетом НДС за "квадрат" арендуемой площади.

Арендаторы могут использовать здания исключительно для оказания услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности. Однако они имеют право самостоятельно определять список этих услуг, делая выбор в пользу популярных видов спорта. Для остальных услуг можно использовать не более 25% переданного в аренду имущества.

Среди условий также обозначено, что арендаторы должны обеспечить как минимум 10-часовой доступ в течение недели к объекту для проведения соревнований, спортивных мероприятий и тренировок по запросам столичного департамента спорта.



Предполагается, что передача объектов в аренду частным операторам повысит эффективность управления имуществом столицы и обеспечит предоставление качественных и востребованных спортивных услуг, уточняет Багреева. Реализацией данной программы займутся столичные департамент спорта и департамент экономической политики и развития.

Ранее стало известно, что Москва предоставит инвестору в аренду землю для возведения спортивного кластера в Ново-Переделкине. На территории кластера инвестор сможет разместить два футбольных поля, беговые дорожки, зоны для воркаута и баскетбольную площадку. Объект возведут на Новоорловской улице в Западном административном округе.

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