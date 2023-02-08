Москва выделит инвесторам 26,5 гектара земли для строительства соцобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выделят застройщикам 26,5 гектара земли для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, застройщики получат в аренду землю на пять лет для возведения 21 объекта.

"Среди них – школы и детские сады, рассчитанные более чем на семь тысяч учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины", – отметил Ефимов.

Статус МаИП могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные, спортивные или транспортные объекты.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на Дмитровском шоссе выделят землю для строительства образовательного комплекса, который будет состоять из школы на 800 мест и детсада на 150 мест. Объект, рассчитанный на 350 школьников и 175 дошкольников, появится на проспекте Буденного.

"На Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки планируется строительство детских садов на 175, 225 и 150 мест соответственно. На Восточной улице появится школа для тысячи учеников", – уточнил Гаман.

Учебный корпус на 300 детей построят на Соколово-Мещерской улице, а в Молжаниновском районе намерены возвести школу на 1 100 мест и детсад для 350 воспитанников. Образовательное учреждение на 1 150 учеников появится на улице Золоторожский Вал.

При этом город также выделит участки под строительство медицинских объектов на юге, западе и севере Москвы.

Ранее Ефимов рассказал, что правообладатели проведут комплексное развитие участка бывшей промзоны Южное Очаково. Сейчас на участке находятся склады, автосервисы и недостроенные объекты.

Объем инвестиций в проект оценивается в 8,28 миллиарда рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта составит более чем 717 миллионов рублей.



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