Продажи московского кабельно-проводникового производителя увеличились на 37%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный производитель кабельно-проводниковых товаров "Спецкабель" по итогам прошлого года увеличил количество продаж на 37% и представил порядка 40 тысяч километров специальных кабелей. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что столичные предприятия чаще начали переходить на отечественное сырье. Так они помогают обеспечить стабильные поставки продукции и их высокое качество.

"Это, в свою очередь, ведет к необходимости наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Предприятие активно занимается импортозамещением и выводит на рынок РФ товары, которые часто превышают по своим характеристикам зарубежные аналоги. Например, в прошлом году завод представил новые установки.

Уточняется, что "Спецкабелю" присвоили статус промышленного комплекса. Это позволяет получать налоговые льготы и перенаправлять сэкономленные деньги на развитие.

Ранее сообщалось, что инжиниринговая компания из технопарка "Слава" поставила Ульяновскому автомобильному заводу 12 тысяч инновационных систем запуска двигателя машин.

По словам гендиректора организации Владимира Ворожейкина, продукция не являются аналогом зарубежных разработок. Системы созданы в РФ с учетом местных климатических условий.

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