Более 10 млрд рублей вложат в реконструкцию Центрального Московского ипподрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проект реконструкции Центрального Московского ипподрома (ЦМИ) вложат более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Для реконструкции Центрального Московского ипподрома была создана специальная совместная компания, в которую вошли правительство Москвы и АО "Росипподромы". Из бюджета города на проведение работ будет выделено порядка 10 миллиардов рублей", – сообщил он.

При этом, как уточнил Загрутдинов, озвученная сумма является предварительной. Точный объем средств будет определен после анализа технологического задания.

ЦМИ – один из крупнейших ипподромов в России. Он был основан в 1834 году. Объект сочетает в себе функции рысистого и скакового ипподрома.

"Мы хотим создать ипподром мирового уровня со всеми условиями для животных, работников объекта, зрителей и москвичей, проводящих досуг. Под реставрацию подпадут главное здание, беговые дорожки и другие объекты, заменены инженерные системы", – пояснил Загрутдинов.

Главной задачей проекта является создание уникального ипподрома, добавил он.

Ранее стало известно, что трамвайное депо имени Баумана в районе Ростокино также будет реконструировано. В депо обновят трамвайные пути и инженерные сети. Его территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Московский ипподром готовят к реконструкции

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