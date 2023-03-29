Трамвайное депо имени Баумана в Ростокине реконструируют

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Трамвайное депо имени Баумана в районе Ростокино реконструируют, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках проекта планируется построить здание администрации и несколько новых корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный. В его составе будет блок для тренировочных и оздоровительных занятий, тренажерный зал, зоны для отдыха и приема пищи.

По словам Бочкарева, существующие здания также приведут в порядок и модернизируют. После реконструкции там будут проводить техническое обслуживание и мелкий ремонт трамваев нового поколения.

Работы проведут и в зданиях главного распределительного щита и электрического распределительного пункта. В депо обновят трамвайные пути и инженерные сети. Его территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что трамвайное депо "Летово" появится в поселении Сосенском в ТиНАО. Под строительство выделен земельный участок площадью 37,8 гектара. Сейчас он свободен от объектов.

Для организации строительства были внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) участка в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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