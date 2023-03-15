Спортивно-оздоровительный клуб откроют в историческом здании в Пресненском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории бывших ремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги на улице Пресненский Вал откроют спортивно-оздоровительный клуб с термальным комплексом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание, в котором будет находиться клуб, имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Специалисты восстановят его исторические интерьеры и адаптируют их к современному пользованию.

Первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов напомнил, что в столице идет большая работа по сохранению объектов культурного наследия под руководством Сергея Собянина. Часть этой нагрузки, по его словам, берут на себя девелоперы.

"Так, на улице Пресненский Вал реализуется проект, в рамках которого будут отреставрированы сразу четыре объекта культурного наследия. В одном из них разместится рекреационный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров", – добавил Кузнецов.

Здесь проведут ремонт кровли, кирпичной исторической кладки, конструктивных элементов, фонарей и витражей. Новая стилистика залов, по словам Кузнецова, будет поддерживать общую историческую направленность интерьера благодаря сохраненным и отреставрированным элементам.

Таким образом, бывшие ремонтные мастерские, которые были построены еще в XIX веке, станут частью нового жилого квартала. Их реставрацией занимается девелоперская компания.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве утвердили предмет охраны здания мемориального музея писателя Алексея Толстого. Учреждение расположено во флигеле бывшего особняка предпринимателя и банкира Степана Рябушинского на Спиридоновке, который имеет статус объекта культурного наследия.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году на ВДНХ завершится реставрация и строительство 15 различных объектов, в том числе национальных павильонов "Абхазия" и "Узбекистан".

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