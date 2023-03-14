В Москве утвердили предмет охраны музея-квартиры Алексея Толстого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве утвердили предмет охраны здания мемориального музея писателя Алексея Толстого. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Объект находится по адресу улица Спиридоновка, дом 2, строение 1. Учреждение расположено во флигеле бывшего особняка предпринимателя и банкира Степана Рябушинского на Спиридоновке, который имеет статус объекта культурного наследия.

Сергунина отметила, что Толстой проживал в этом здании в 1940-х годах. Сегодня там расположен музей писателя.

"В предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века. При проведении реставрационных и любых других работ специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Объект возвели еще в 1902 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. В 1930-е годы второй этаж занимали редакции журналов, а в 1940-е в здание переехал писатель. Музей открыли в 1987 году.

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