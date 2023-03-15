Трамвайное депо "Летово" построят в поселении Сосенском

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Трамвайное депо "Летово" появится в поселении Сосенском в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Председатель комитета Анастасия Пятова сообщила, что под строительство выделен земельный участок площадью 37,8 гектара. Сейчас он свободен от объектов.

"Функциональное назначение позволит разместить на его территории объекты по обслуживанию железнодорожных перевозок, объекты внеуличного транспорта, объекты коммунального обслуживания, склады", – добавила Пятова.

Для организации строительства были внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) участка в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне в Москомстройинвесте сообщили, что в Зеленограде на торги выставят право постройки нового многофункционального центра на улице Новокрюковской. Площадь объекта может составить до 5,6 тысячи квадратных метров.

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