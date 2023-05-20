Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах среди московских усадеб

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах среди усадеб Москвы.

"Москва богата старинными усадьбами. Большую часть знают как жители, так и туристы. Но есть в столице малоизвестные широкой публике шедевры архитектуры", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Одним из таких мест в столице градоначальник назвал усадьбу морозовых в Подсосенском переулке. Она интересна интерьерами, которые создал архитектор Федор Шехтель и художник Михаил Врубель.

Холл усадьбы выполнен в римском стиле, вестибюль оформили в египетском, кабинет и библиотеку сделали в готическом. На стенах кабинета живописные располагается панно, являющееся копиями картин Врубеля на темы "Фауста".



Также Собянин отметил городскую усадьбу Васильчиковых на Большой Никитской улице. В разные годы там гостили писатель Николай Гоголь, поэт Федор Тютчев и художник Иван Айвазовский. Мэр сказал, что в настоящее время особняк притягивает взгляды, как и полтора века назад.

Ранее Собянин рассказал, что в 2022 году Москва провела реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево", а уже в этом город планирует завершить реставрацию исторической усадьбы – главного дома, оранжереи и ограды с башнями.

По словам градоначальника, во время мероприятий специалисты приведут все элементы в первозданное состояние по архивным фото и чертежам. Работники постараются приспособить объект для современного использования.

