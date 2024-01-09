Около 1 млн гостей посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первые дни 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти один миллион человек побывали на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ, в первые дни 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале выставки.

По словам организаторов, на протяжении новогодних праздников посетителей встречали герои известных мультфильмов и развлекали 18 Дедов Морозов. Кроме того, волонтеры помогали гостям найти дорогу и согреться чаем.

Во всех павильонах проходили мастер-классы по созданию сувениров и полезных для дома вещей, а также интерактивные образовательные занятия и новогодние шоу, рассказала пресс-служба выставки-форума.

"Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас", – подчеркнула генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Она выразила уверенность, что гости после осмотра экспозиций чувствуют гордость за страну и сопричастность к ее достижениям. Виртуозова также поблагодарила гостей за интерес к выставке и пообещала еще больше интересных событий.

Ранее четырехмиллионному гостю выставки "Россия" вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край. Кроме того, министерство сельского хозяйства подготовило для этого посетителя экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна" и дегустацию блюд из российских продуктов.

До этого сообщалось, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке-форуме. Для посетителей в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов РФ.

Новый рекорд по посещаемости установлен на выставке-форуме "Россия" в 2024 году