Собянин рассказал, как волонтеры помогают посетителям выставки-форума "Россия"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На международной выставке-форуме "Россия" ежедневно работают больше 800 волонтеров. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Собянин, на выставке "Россия" работают добровольцы из 129 городов страны. Большинство помогает на улице, остальные – в павильонах. По словам мэра, в основном это молодежь от 18 до 35 лет, их почти 70 процентов, но есть и волонтеры старшего возраста – люди старше 55 лет.

Главная задача волонтеров — помочь посетителям совершить путешествие по всем регионам страны на выставке "Россия". Волонтеры сопровождают в павильоны, отвечают на вопросы. Почти два месяца волонтеры помогают на самом масштабном и красочном мероприятии страны. Помимо этого, активисты молодежного движения "STOлица" встречают гостей в аэропортах и на вокзалах, помогают с размещением в гостинице и сопровождают во время экскурсии по ВДНХ.

Собянин отметил, что за первые два месяца выставки волонтеры вышли более чем на 33 тысячи смен и помогали свыше 65 тысяч часов.

"И делают они это искренне, не думая о награде", – сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на Международной выставке-форуме "Россия". Для посетителей выставки "Россия" в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.