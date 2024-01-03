Особую гастрофестивальную программу представят на выставке-форуме "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестивальная программа, посвященная кухням народов РФ, заработает в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К выставке открылось пространство "Дом российской кухни". Его посетители могуть узнать о гастрономических шедеврах регионов страны.

7 января в рамках форума пройдет фестиваль праздничной русской кухни "Рождественский стол". Гостям предложат продегустировать традиционные блюда и расскажут об особенностях их приготовления. После 7 января для посетителей подготовят программы "Дни Арктики", "Масленица-2024", "Пир пирогов", "Пять морей, три океана", "Свадебные столы народов России" и другие тематические мероприятия.

В январе шеф-повара из разных регионов проведут мастер-классы и дегустации. Традиционные блюда Донецкой Народной Республики представят 5 января, Севастополя – 8 января, Ивановской и Костромской областей – 10 января, Белгородской – 11 января, Калужской, Брянской и Рязанской – 12 января, Воронежской и Липецкой – 13 января.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся юбилейный, 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России". Он продлится до 12 апреля 2024 года.

В программу мероприятий включено свыше 100 событий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей России. Главной площадкой фестиваля станет пространство "Дом российской кухни".

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