05 января, 15:16Общество
Четырехмиллионнный гость выставки "Россия" получил сертификат на посещение винодельни
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Ей вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы выставки.
Сообщается, что Дарья Молодцова приехала на выставку вместе с супругом Владимиром и друзьями.
"Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады – это прекрасный новогодний подарок", – сказала девушка.
Также стало известно, Министерство сельского хозяйства подготовило для четырехмиллионного гостя экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна", а также дегустацию блюд из российских продуктов.
Ранее стало известно, что в первый день работы выставки-форума "Россия" в 2024 году ее посетили более 156 тысяч человек.
До этого сообщалось, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на международной выставке-форуме "Россия". Для посетителей выставки "Россия" в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны.
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