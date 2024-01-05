Четырехмиллионнный гость выставки "Россия" получил сертификат на посещение винодельни

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Ей вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы выставки.

Сообщается, что Дарья Молодцова приехала на выставку вместе с супругом Владимиром и друзьями.

"Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады – это прекрасный новогодний подарок", – сказала девушка.

Также стало известно, Министерство сельского хозяйства подготовило для четырехмиллионного гостя экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна", а также дегустацию блюд из российских продуктов.

Ранее стало известно, что в первый день работы выставки-форума "Россия" в 2024 году ее посетили более 156 тысяч человек.

До этого сообщалось, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на международной выставке-форуме "Россия". Для посетителей выставки "Россия" в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны.