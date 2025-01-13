Депутат Свинцов: в ГД нет задачи создавать проблемы для игроков

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В Госдуме нет задачи создавать какие-то проблемы для игроков. Об этом в беседе с радио КП заявил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

"Нет задачи зарегулировать и создать какие-то проблемы, чтобы игроки не могли зарегистрироваться, или еще какие-то сложности у них возникали. Есть задача обезопасить нашу молодежь и особенно детишек", – сказал депутат.

Депутат отметил, что первым шагом должна стать маркировка видеоигр. В настоящее время игры никак не маркируются, и не всегда понятно, есть там сцены насилия или нет, подчеркнул Свинцов.

Еще одной задачей, напомнил депутат, является работа по поддержке российских разработчиков. По словам Свинцова, если поддерживать отечественный игропром, то игр с правильным для России подходом будет больше и они будут лучше.

В декабре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона об обязательной маркировке контента в видеоиграх. Документом предлагается дать возможность разработчикам предупреждать пользователей об особенностях игры, в том числе о наличии жестоких сцен, насилия, употребления алкоголя и наркотиков.

Как, в свою очередь, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, парламентарии не обсуждают запрет видеоигр в контексте борьбы с деструктивным контентом. По его словам, к обсуждению законопроекта планируется подключить родительское сообщество, учителей, экспертов и всех заинтересованных.