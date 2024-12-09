Володин: в ГД будет внесен проект о штрафах до полумиллиона за продажу детям энергетиков

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Авторы законопроекта о введении штрафов за продажу детям энергетических напитков готовят его к внесению в Госдуму, сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Документ подразумевает, что размер санкции для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей. При этом должностные лица должны будут платить до 200 тысяч рублей, а юридические лица – до 500 тысяч рублей.

Владимир Путин в августе подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение. После появления законопроекта его поддержало российское правительство.

Предполагается, что штрафы будут введены новым подпунктом в КоАП РФ. Они будут применяться в качестве наказания за "розничную продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния".

В кабмине отметили, что концепция законопроекта заслуживала внимания, однако требовала некоторых доработок. В частности, необходимо было синхронизировать срок вступления в силу этого законопроекта со сроком начала действия самого закона, а также определить, кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.