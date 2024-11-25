Правительство РФ поддержало штрафы до 500 тыс рублей за продажу энергетиков детям

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Российское правительство поддержало законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Проект был выдвинут депутатом Госдумы Ниной Останиной. Он предусматривает штрафы за продажу энергетиков детям в размере 30–50 тысяч рублей для физических лиц, 100–200 тысяч – для должностных лиц и 300–500 тысяч – для юрлиц.

Владимир Путин в августе подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение.

Штрафы будут введены новым подпунктом в КоАП РФ, ими будет наказываться "розничная продажа несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния".

В кабмине отметили, что концепция законопроекта заслуживает внимания, однако требует некоторых доработок. В частности, необходимо синхронизировать срок вступления в силу этого законопроекта со сроком начала действия самого закона – с 1 марта 2025 года. Кроме того, нужно определить, кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.

Вскоре после подписания закона о запрете продажи энергетиков детям в России также предложили запретить приобретение "взрослых" товаров с пометкой "18+" с помощью детской банковской карты.

Депутаты также высказали предложение ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. По мнению парламентариев, именно отсутствие родительского контроля может привести к тому, что дети начнут выпивать алкоголь.