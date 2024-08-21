Депутат Крупник: детской банковской картой подростки могут оплачивать алкоголь

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В России хотят запретить приобретение "взрослых" товаров с пометкой "18+" с помощью детской банковской карты. С такой инициативой к министру финансов РФ Антону Силуанову обратился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT.

Он напомнил, что в стране существует успешная практика выпуска детских банковских карт. С их помощью родители и опекуны могут контролировать покупки детей и их объемы трат. Кроме того, используя такую карту, дети учатся финансовой грамотности и самостоятельности, уточнил Крупник.

Однако депутат подчеркнул, что наличие подобной карты не дает гарантии, что подросток не сможет приобрести, например, алкоголь, сигареты или другие взрослые товары. Так, в Сети и СМИ опубликованы множество случаев покупки подобных товаров с помощью детской карты.

Крупник также предложил изменить ее внешний вид, чтобы он сигнализировал о возрасте его предъявителя.

Ранее СФ одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Инициативу приняли в связи с многочисленными обращениями в ГД от общественных организаций о том, что молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе.