СФ одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Сенаторы СФ одобрили закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) несовершеннолетним. Норма вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В сопроводительных материалах говорится, что инициативу приняли в связи с многочисленными обращениями в ГД от общественных организаций о том, что молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе.

Закон устанавливает госконтроль в сфере охраны здоровья детей от воздействия энергетиков на региональном уровне. Так как вред соответствующих напитков доказан врачами – они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Кроме того, в России хотят ввести обязательную маркировку энергетиков и тонизирующих батончиков надписями о потенциальном вреде здоровью, которая бы занимала не меньше 20–30% от площади упаковки. По словам депутата ГД Виталия Милонова, энергетики в различных формах могут нанести вред, сопоставимый с алкоголем и табаком одновременно.