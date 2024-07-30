ГД приняла во II чтении проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним. Планируется, что ГД рассмотрит законопроект в третьем чтении 31 июля.

Согласно новым нормам, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими, в том числе энергетическими, напитками в таре объемом более 500 миллилитров.

При этом авторы законопроекта уточнили, что в России не был принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи энергетиков. В адрес нижней палаты парламента поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, запрещающих продажу энергетиков несовершеннолетним. Сейчас молодые люди покупают эти напитки и пьют их в таком количестве, которое наносит вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе, говорится в пояснительной записке.

Как указано в документе, продавец будет обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если есть сомнения в его возрасте, а документ, подтверждающий совершеннолетние, не предоставлен. Российские регионы могут устанавливать перечень объектов, где продажа энергетиков будет запрещена. Также они смогут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков.

Первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина объяснила ТАСС, что законопроектом устанавливается госконтроль в сфере охраны здоровья детей от воздействия энергетиков на региональном уровне. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вред этих напитков уже доказан врачами – они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

"Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере", – добавил он.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта следующего года.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести обязательную маркировку энергетиков и тонизирующих батончиков надписями о потенциальном вреде здоровью, которая бы занимала не меньше 20–30% от площади упаковки. Он сослался на научные и медицинские исследования, сказав, что увлечение такими продуктами вызывает ожирение, диабет, болезни сердца, почек и печени. По словам парламентария, энергетики в различных формах могут нанести вред, сопоставимый с алкоголем и табаком одновременно.

