21 октября, 16:45Политика
В предвыборном штабе Камалы Харрис прокомментировали визит Трампа в McDonald's
В штабе кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис раскритиковали визит оппонента от республиканцев Дональда Трампа в ресторан быстрого питания McDonald's. Там назвали это событие демонстрацией того, как пройдет его второй строк в случае избрания.
Американские СМИ пишут, что, пока Трамп работал за фритюрницей и раздавал заказы, ресторан был закрыт. Еду в пакетах получили заранее отобранные клиенты.
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