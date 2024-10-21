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21 октября, 16:45

Политика

В предвыборном штабе Камалы Харрис прокомментировали визит Трампа в McDonald's

В предвыборном штабе Камалы Харрис прокомментировали визит Трампа в McDonald's

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В штабе кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис раскритиковали визит оппонента от республиканцев Дональда Трампа в ресторан быстрого питания McDonald's. Там назвали это событие демонстрацией того, как пройдет его второй строк в случае избрания.

Американские СМИ пишут, что, пока Трамп работал за фритюрницей и раздавал заказы, ресторан был закрыт. Еду в пакетах получили заранее отобранные клиенты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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