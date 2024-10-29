Суд постановил выписать из квартиры дирижера Башмета шесть человек, за которых он платил

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тверской суд Москвы выписал из квартиры дирижера Юрия Башмета бывших собственников, за которых он оплачивал коммунальные платежи, передает РИА Новости.

Суд признал утратившим право шести человек пользоваться данным жилым помещением и постановил снять их с регистрационного учета.

Как рассказала представитель дирижера, Башмет купил квартиру еще в 2008 году. По условиям договора квартира продавалась свободной от других лиц, однако в ней был зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Таким образом, Башмет 16 лет самостоятельно оплачивал коммунальные платежи за себя и бывших жильцов, так как они начислялись по количеству собственников.

Ранее столичный суд удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. Она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.

При этом подробности по иску в суде не пояснили.