Купивший проблемную машину актер Дмитрий Харатьян отозвал иск

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Актер Дмитрий Харатьян заключил мировое соглашение по иску, который он подавал из-за проблем с купленным у дилера китайским автомобилем, передает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

Как отметил представитель актера, в условия мирового соглашения входят исключение из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, признание Харатьяна добросовестным приобретателем и снятие ограничений в ГИБДД.

Согласно исковому заявлению, актер приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел". После он узнал из СМИ, что этот дилер продавал клиентам находящиеся в залоге автомобили, а купленная актером машина также являлась предметом залога. В связи с этим Харатьян просил суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля.

Ранее стало известно, что российские таксисты пожаловались на качество китайских автомобилей. По информации СМИ, большинство машин из КНР приходится списывать после 150 тысяч километров пробега, в то время как европейские и корейские авто списывали лишь после 250–300 тысяч километров.

