РИА Новости: суд Москвы выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов, лишив его права пользования квартирой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнила собеседница агентства, Собчак просила признать мужчину утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета. При этом подробности по иску в суде не пояснили.

Ранее по делу о мошенничестве с квартирой в отношении певицы Ларисы Долиной был задержан 43-летний житель Йошкар-Олы. Установлено, что мужчина приобретал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, сообщал им данные о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные денежные средства, а после этого обналичивал их.

О том, что Долина стала жертвой мошенников, стало известно в августе 2024 года. Злоумышленники убедили певицу в том, что якобы ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате Долина продала эту недвижимость, а полученные по итогам сделки деньги перевела на "безопасный счет".

Спустя время выяснилось, что она переводила аферистам и другие средства. В результате общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. Долина направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но жительница Москвы, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала к певице встречный иск.