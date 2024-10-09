The Independent: более 20 человек погибли из-за частичного затопления пустыни Сахара

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Более 20 человек погибли в Марокко и Алжире из-за частичного затопления пустыни Сахара. Об этом сообщило издание The Independent.

По данным СМИ, вода хлынула через пески и оазисы. При этом два дня осадков в сентябре превысили среднегодовые показатели в нескольких районах, где выпадает менее 250 миллиметров в год.

Как рассказал сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб, прошло от 30 до 50 лет, когда за подобный короткий период выпало такое количество осадков.

Ранее в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу. Это привело к разрушению дороги, соединяющей две части райцентра Шелаболиха.

Представители властей объяснили, что дамбы, несмотря на все усилия по укреплению, не сдержали большой объем воды, накопившейся дождливым летом. В результате вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. Ситуация контролируется региональным правительством.