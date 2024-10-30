Байден считает необходимым расследовать нарушения на выборах в Грузии

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Президент США Джо Байден заявил о необходимости расследовать нарушения, которые якобы произошли на парламентских выборах в Грузии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

"Мы призываем власти Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений в ходе выборов, отменить законы, в том числе так называемый "О прозрачности иностранного влияния", которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами Грузии о восстановлении честности выборов", – указано в заявлении американского президента.

По мнению Байдена, на прошедших выборах в Грузии якобы были случаи злоупотребления административными ресурсами, запугивания и принуждения избирателей. Кроме того, в Белом доме утверждают, что закон "О прозрачности иностранного влияния" ограничивает основные свободы грузин.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать "суверенитет, территориальную целостности и евроатлантические устремления" Грузии.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Также пятипроцентный барьер смогли преодолеть и четыре оппозиционные партии, однако они отказались признавать итоги выборов и заявили о конституционном перевороте.

В том числе не признала итоги выборов и президент Грузии. Зурабишвили назвала нынешнее правительство нелегитимным, а результаты выборов – "тотальной фальсификацией".

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией". Еще одним требованием он назвал открытие списков проголосовавших людей.