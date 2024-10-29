Десятиэтажное здание обрушилось в Аргентине

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В аргентинском городе Вилья-Гессель рухнуло десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, сообщает "Интерфакс".

ЧП произошло в ночь на вторник, 29 октября. Пока достоверно неизвестно, сколько людей находилось в здании в момент происшествия. О числе погибших или пострадавших не сообщается.

Спасатели разбирают завалы, чтобы извлечь людей. Они смогли связаться с некоторыми из них.

В ночь на 13 октября обрушение произошло в двухэтажном здании психоневрологического интерната в Кореновске Краснодарского края. Обрушение случилось на площади около 100 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 206 человек. В результате ЧП погибла женщина. Она оказалась санитаркой учреждения.

