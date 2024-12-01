МО Китая: патрулирования РФ и КНР не направлены против третьих стран

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Совместное патрулирование ВСК России и ВВС Народно-освободительной армии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе не направлено против третьих стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, пишет ТАСС.

По его словам, российско-китайское патрулирование – это рутинный процесс в рамках выполнения ежегодного плана сотрудничества. Оно не имеет никакого отношения к нынешней геополитической ситуации, подчеркнул представитель китайского оборонного ведомства.

Ранее ВС России и Китая провели стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. Мероприятие прошло в соответствии с годовым планом сотрудничества.

Между тем Народно-освободительная армия Китая за последние 10 лет провела наибольшее количество совместных военных учений с ВС РФ. По данным СМИ, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генсеком ЦК Компартии Китая, армия КНР поучаствовала в 45 военных учениях, из которых 20 были двусторонними российско-китайскими учениями.