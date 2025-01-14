Лавров ударил ручкой по микрофону, говоря о НАТО

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Глава МИД России Сергей Лавров ударил ручкой по микрофону, когда говорил о Североатлантическом альянсе во время пресс-конференции в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Евросоюз создавался для европейцев, но не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС, если будет война, не приведи господь, будет делать то, что ему скажет НАТО", – заявил российский министр, перед тем как ударить по микрофону.

Лавров также обратил внимание, что приглашение вступить в "военный Шенген" уже получила Швейцария. По его словам, это делается для того, чтобы страна могла запретить проезд по своей территории в сторону России.

Ранее Лавров заявил, что возрождение холодной войны в мировом пространстве может привести к ее переходу в горячую фазу. Министр напомнил, что США и их союзники "выбросили на свалку" все договоренности, связанные с контролем над вооружениями, которые были заключены в 1980-е годы.

Он объяснил, что американская сторона сделала это ради возвращения НАТО на политическую "авансцену". По его словам, после конфликта в Афганистане США и Альянсу необходим был новый общий враг.