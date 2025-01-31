NRK: 11 россиян находятся на задержанном в Норвегии судне Silver Dania

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11 граждан РФ находятся на задержанном в Норвегии судне Silver Dania, заявил замглавы полицейского округа Тромс Айнар Люснес. Об этом сообщает NRK.

Весь экипаж состоит из россиян, подчеркнул он. Команда судна и его владелец сотрудничают с правоохранительными органами. Кроме того, они согласились проследовать в город Тромсе.

В настоящий момент правоохранители проводят допрос экипажа и обыск на судне. Участники команды подозреваются в причастности к повреждению кабеля, проложенного по дну Балтийского моря, уточнил прокурор полиции Рони Йоргенсен.

Помимо этого, полиция Латвии, по запросу которой было задержано судно, проводит расследование и рассматривает вероятность того, что к инциденту могут быть причастны несколько судов.

Однако ведомство не предоставило информацию о правозащите россиян, предоставлении им переводчиков и связи с российским посольством в Осло, передает ТАСС.

По информации, полученной от трекинговых сервисов, 23 января судно Silver Dania отправилось из Санкт-Петербурга. Оно принадлежит норвежской компании Silver Sea и ходит под флагом Норвегии.

Генеральный директор Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил в беседе с Agence France-Presse, что его компания не имеет отношения к повреждению подводного кабеля у острова Готланд.

Он также рассказал, что Silver Dania не было причиной повреждения кабеля. Судно было доставлено в порт, чтобы исключить вероятность его причастности к инциденту.

Silver Dania было задержано береговой охраной Норвегии 31 января. Лайнер был перехвачен по запросу латвийской стороны в связи с подозрениями в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

Сообщение о его повреждении появилось 26 января. Причиной было указано возможное внешнее воздействие. На фоне произошедшего премьер Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны также направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения.

Однако западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к ЧП. СМИ утверждали, что причиной были аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

На следующий день шведские правоохранители задержали судно Vezhen, которое подозревалось в преднамеренном повреждении подводного кабеля.