Посольство РФ заявило, что экипаж Silver Dania не арестован

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Россияне, входящие в экипаж задержанного в Норвегии судна Silver Dania, не арестованы, передает посольство РФ в Осло.

"Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе", – цитирует пресс-службу дипмиссии ТАСС.

Однако россияне обращений пока не подавали, уточнили в представительстве и добавили, что ведомство держит ситуацию на контроле.

Судно Silver Dania было задержано береговой охраной Норвегии 31 января. На борту судна находятся 11 граждан России, которые составляют весь экипаж. В настоящий момент правоохранители проводят допрос экипажа и обыск на судне.

Лайнер был перехвачен по запросу латвийской стороны в связи с подозрениями в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

Сообщение о его повреждении появилось 26 января. Причиной было указано возможное внешнее воздействие. На фоне произошедшего премьер Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны также направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения.

Однако западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к ЧП. СМИ утверждали, что причиной были аварии, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

На следующий день шведские правоохранители задержали судно Vezhen, которое подозревалось в преднамеренном повреждении подводного кабеля.