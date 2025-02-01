Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с гражданами России

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Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с экипажем из 11 россиян, задержанное ранее в экономической зоне государства, сообщает ТАСС.

"Расследование продолжится, однако мы не видим причин для того, чтобы судно продолжало оставаться в порту Тромсе", – заявил полицейский прокурор Рони Йоргенсен.

В заявлении отмечается, что не было обнаружено связи между судном и повреждением подводного кабеля в Балтийском море.

"Полицейский округ Тромса уже провел ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос из Латвии. Никаких выводов сделано не было, которые показывают связь судна с преступлением", – заключил Йоргенсен.

Ранее сообщалось, что Норвегия задержала судно Silver Dania с экипажем из России. Борт курсировал между Санкт-Петербургом и Мурманском и был задержан по запросу латвийской стороны по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море.

Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea и ходит под флагом Норвегии, экипаж состоял из граждан России. Посольство РФ заявило, что держит ситуацию на контроле.