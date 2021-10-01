В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обязательную вакцинацию для ряда работников ввели в Свердловской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.
"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", – говорится в сообщении.
Согласно документу, с 5 октября обязательной вакцинации подлежат работники сферы образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, театров и фитнеса. Прививку обязаны сделать и муниципальные служащие, а также работники органов власти и местного самоуправления.
Первый компонент вакцины указанные граждане должны сделать до 1 ноября, а второй – до 1 декабря. В противном случае работодатели обязаны отстранить работников или перевести их на дистанционный режим работы.
Козловских также отметил, что в регионе сохраняется высокий риск распространения коронавируса. С 20 сентября в Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости.
Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков и муниципальных служащих, а также сотрудников организаций, оказывающих бытовые и гостиничные услуги.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в РФ до декабря. По словам врача, волна, включающая в себя подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, продлится 5–6 месяцев.
Медики сообщили об изменившихся первых симптомах COVID-19
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