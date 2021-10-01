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Регионы

16:38

Власти Иванова объяснили резонансные баннеры про вакцинацию от COVID-19

регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Власти Иванова объяснили появление на улицах баннеров о вакцинации от имени похоронных служб тяжелой ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

На плакатах нанесена надпись: "Не вакцинировался – ждем тебя, похоронные службы".

"...к сожалению, темпы вакцинации... сложная ситуация с распространением данной инфекции говорит о том, что недостаточными темпами все это происходит, поэтому в том числе с помощью такой агрессивной и весьма противоречивой акции решили обратить внимание жителей, что ситуация действительно критичная и единственным способом защитить себя и своих близких является вакцинация", – заявили в пресс-службе мэрии.

Ранее директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил, что регион достиг предела по госпитализации больных с коронавирусом и пациентов на ИВЛ.

Накануне в Ивановской области ужесточили ограничения по коронавирусу. Так, для жителей региона старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями ввели обязательную самоизоляцию. Отказ возможен при наличии справки о вакцинации или антител к коронавирусу.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России не будет введен новый локдаун из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусом.

Медики сообщили об изменившихся первых симптомах COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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