Вода в Черном море остыла раньше срока из-за штормов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Вода в Черном море у побережья Сочи остыла раньше срока из-за штормов и похолодания, рассказал замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.
По его словам, которые передает ТАСС, за последние полтора месяца там уже несколько раз были зафиксированы дожди с сильным ветром, штормы и смерчи.
Колесник подчеркнул, что из-за перемешивания слоев воды море быстрее остывает.
Специалист добавил, что в этом году в Сочи было больше штормов, чем в 2020 году. На ситуации сказалась и температура воздуха, которая отличалась от показателей прошлого года.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о завершении бархатного сезона на курортах России.
По словам синоптика, море в Краснодарском крае и Крыму остыло до +16...+21 градуса. Он отметил, что на юг европейской части страны начали поступать холодные воздушные массы.
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