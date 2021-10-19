Вода в Черном море остыла раньше срока из-за штормов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Вода в Черном море у побережья Сочи остыла раньше срока из-за штормов и похолодания, рассказал замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

По его словам, которые передает ТАСС, за последние полтора месяца там уже несколько раз были зафиксированы дожди с сильным ветром, штормы и смерчи.

Колесник подчеркнул, что из-за перемешивания слоев воды море быстрее остывает.

Специалист добавил, что в этом году в Сочи было больше штормов, чем в 2020 году. На ситуации сказалась и температура воздуха, которая отличалась от показателей прошлого года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о завершении бархатного сезона на курортах России.

По словам синоптика, море в Краснодарском крае и Крыму остыло до +16...+21 градуса. Он отметил, что на юг европейской части страны начали поступать холодные воздушные массы.

