В Свердловской области могут ввести QR-коды для продажи алкоголя

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В Свердловской области рассмотрят предложение о введении QR-кодов для продажи алкоголя. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба.

По информации источника, ранее с подобной инициативой выступил один из местных рестораторов.

"Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя", – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Он отметил, что данную меру можно обсудить на очередном заседании Оперштаба.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу. По мнению депутата, такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной.

