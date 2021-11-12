В Свердловской области могут ввести QR-коды для продажи алкоголя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Свердловской области рассмотрят предложение о введении QR-кодов для продажи алкоголя. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба.
По информации источника, ранее с подобной инициативой выступил один из местных рестораторов.
"Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя", – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.
Он отметил, что данную меру можно обсудить на очередном заседании Оперштаба.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу. По мнению депутата, такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной.
Медики уверены, что закон об обязательных QR-кодах поможет сохранить тысячи жизней
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