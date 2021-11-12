Гинцбург назвал главное условие для борьбы с "Дельта"-штаммом

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Для победы над "Дельта"-штаммом необходимо поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что вакцинация доказала свою эффективность против "Дельты". По словам ученого, при распространении предшествующих штаммов, в том числе "уханьского", возможно, было бы достаточно ревакцинироваться раз в год или в полтора.

"Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с "Дельта"-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Полностью защищают от "Дельты" 300 единиц антител, об этом глава Центра Гамалеи рассказал ранее. Он подчеркнул, что в соответствующем исследовании, проведенном совместно с департаментом здравоохранения Москвы, приняли участие 4 тысячи жителей столицы.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что распространение штамма коронавируса "Дельта" требует дополнительного развертывания коек для инфицированных в российских регионах.