Гинцбург назвал главное условие для борьбы с "Дельта"-штаммом

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Для победы над "Дельта"-штаммом необходимо поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что вакцинация доказала свою эффективность против "Дельты". По словам ученого, при распространении предшествующих штаммов, в том числе "уханьского", возможно, было бы достаточно ревакцинироваться раз в год или в полтора.
"Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с "Дельта"-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Полностью защищают от "Дельты" 300 единиц антител, об этом глава Центра Гамалеи рассказал ранее. Он подчеркнул, что в соответствующем исследовании, проведенном совместно с департаментом здравоохранения Москвы, приняли участие 4 тысячи жителей столицы.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что распространение штамма коронавируса "Дельта" требует дополнительного развертывания коек для инфицированных в российских регионах.
Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител
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