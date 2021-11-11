Врач рассказала, как быстро можно заразиться новым штаммом коронавируса

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Заведующая кафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Наталья Матиевская рассказала, как быстро можно заразиться от больного новым штаммом коронавируса.

Как сообщает "БелТА", специалист сослалась на существование 12 сублиний штамма "Дельта", который сейчас наиболее распространен. Самый опасный подвид – "Дельта-лайт", отмечаемый в 5,6% случаев среди белорусских пациентов.

"Если классическая дельта передается при тесном контакте в течение 15 минут, то "лайту" достаточно двух-трех", – заявила Матиевская.

Для нового подвида вируса, подчеркивает профессор, характерна более высокая заразность, чем в исходном варианте коронавируса. "Дельта"-штамм и вариант "Дельта-лайт" могут распространиться среди 5-7 людей от одного заболевшего.

Ранее медики из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти от COVID-19. Гипоксия во сне увеличивает риск госпитализации и летального исхода среди зараженных.