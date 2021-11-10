Врач объяснила, почему COVID-19 называют болезнью старения

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Коронавирус называют болезнью старения, поскольку его распространение и особенности течения вызываемого им заболевания напрямую зависят от возраста носителей, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, старение населения в современном мире является глобальным трендом, поскольку популяции людей старше 80 лет в разных странах растут быстрее всего.

"Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид – это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения", – отметила Ткачева.

Помимо прочего, как отметила специалист, коронавирус ускоряет процесс старения организма и значительно тяжелее протекает у пожилых пациентов, переходя в затяжной постковидный синдром. Также, по словам Ткачевой, новые штаммы вируса представляют особую опасность для людей в возрасте из-за скорости распространения.

"Что касается осложнений, то мы много раз об этом говорили – это осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: тромбозы, риск инфарктов и инсультов, особенно у людей с имеющимися факторами риска", – заключила специалист.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что женщины чаще мужчин сталкиваются с различными осложнениями, вызванными перенесенным коронавирусом. По его словам, риск появления проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса особенно высок среди граждан пожилого возраста.

