Эксперт рассказал, что COVID-19 чаще всего болеют дети до 1 года и подростки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, дети каких возрастов чаще заболевают коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки" , – отметил он.
По словам Горелова, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев. Он напомнил взрослым о необходимости вакцинации, так как дети в 70% случаев заражаются от них.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что женщины чаще мужчин сталкиваются с различными осложнениями, вызванными перенесенным коронавирусом. По его словам, риск появления проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса особенно высок среди граждан пожилого возраста.
Минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей
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